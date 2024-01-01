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*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Triptykon

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TRIPTYKON работают над альбомом



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После длительного периода безудержного бездействия швейцарско-немецкая авангардная экстрим-металл группа TRIPTYKON соберется в 2024 году, чтобы сосредоточиться на завершении и записи материала для долгожданного четвертого альбома группы.

Альбом должен быть выпущен давними партнерами по музыкальной индустрии Century Media Records/Sony Music Entertainment в 2025 году. Для этого 1 июня 2024 года Triptykon (через собственный лейбл группы Prowling Death Records) подписали новое, значительно расширенное лицензионное соглашение с CMR/SME. Вполне вероятно, что альбому будет предшествовать EP или концертные выступления с новой музыкой TRIPTYKON.

После того как работа над песнями и аранжировками на базе группы в Цюрихе, Швейцария, будет завершена, TRIPTYKON переедут в студию гитариста V. Santura в Баварии, Германия, чтобы провести сессии записи и сведения. Продюсированием альбома вновь займутся V. Santura и Tom Gabriel Warrior.

TRIPTYKON Confirm Work On New Album




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