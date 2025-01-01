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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Triptykon

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3 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON

17 июл 2024 : 		 TRIPTYKON работают над альбомом

20 ноя 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

2 ноя 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

24 окт 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

9 окт 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

29 май 2023 : 		 TRIPTYKON исполняют материал CELTIC FROST

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TRIPTYKON

28 апр 2020 : 		 Трейлер к новому релизу TRIPTYKON

22 мар 2020 : 		 Трейлер к новому релизу TRIPTYKON

10 мар 2020 : 		 Концертный релиз TRIPTYKON выйдет весной

5 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON

2 окт 2017 : 		 Лидер TRIPTYKON: «Я не уважаю лейблы»

9 авг 2017 : 		 TRIPTYKON начали поиск ударника

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIPTYKON

14 мар 2016 : 		 Винил TRIPTYKON выйдет в апреле

25 май 2015 : 		 Видео с выступления TRIPTYKON

17 ноя 2014 : 		 Новое видео TRIPTYKON

4 окт 2014 : 		 TRIPTYKON исполняют CELTIC FROST

6 авг 2014 : 		 Новое видео TRIPTYKON

19 мар 2014 : 		 Детали бокс-сета TRIPTYKON

15 мар 2014 : 		 Две новые песни TRIPTYKON

25 фев 2014 : 		 TRIPTYKON исполнили новую песню

24 фев 2014 : 		 TRIPTYKON: фото 2014

15 фев 2014 : 		 Семплы новых песен TRIPTYKON
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Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON



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Профессиональное видео с выступления TRIPTYKON, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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