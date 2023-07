сегодня



Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью



Conquest Music сообщили о том, что 15 сентября состоится выход альбома кавер-версий бывшего вокалиста CRIMSON GLORY Midnight'a, который будет доступен на винилах двух цветов и CD. Запись проходили с 2007 по 2009 годы вместе с продюсером Lee Harrison (Monstrosity), а мастеринг материала осуществлялся в Morrisound Recording Jim'ом Morris'ом.



Трек-лист:



"Going To California"

"Coming Home"

"The Mob Rules"

"Sleeping In The Fire"

"The Thin Ice"

"The Battle Of Evermore"

"When The Levee Breaks"

"Possession"

"Lightning Crashes"

"Hey There, Delilah"

"One"

"Angel"







