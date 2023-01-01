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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 20
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
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Crimson Glory

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9 июл 2023 : 		 Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью

25 сен 2018 : 		 Переиздание CRIMSON GLORY выйдет осенью

13 май 2014 : 		 Арест гитариста CRIMSON GLORY был частью большой операции полиции

11 апр 2014 : 		 Гитарист CRIMSON GLORY попался на наркотиках

6 окт 2013 : 		 CRIMSON GLORY не прекратили деятельность

8 фев 2013 : 		 TODD LA TORRE ушел из CRIMSON GLORY

2 сен 2012 : 		 Демо нового трека CRIMSON GLORY

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

19 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

22 июн 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE не уходит из CRIMSON GLORY

30 май 2012 : 		 TODD LA TORRE: "Я не ухожу из CRIMSON GLORY ради RISING WEST"

10 фев 2012 : 		 CRIMSON GLORY выпусят DVD

25 окт 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

17 май 2011 : 		 CRIMSON GLORY рассказали о турне и новом альбоме

30 апр 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

30 июн 2010 : 		 Бокс-сет CRIMSON GLORY выйдет без разрешения группы

25 май 2010 : 		 CRIMSON GLORY о смерти DIO

14 май 2010 : 		 Новый вокалист в CRIMSON GLORY

9 июл 2009 : 		 Умер бывший вокалист CRIMSON GLORY

27 мар 2008 : 		 Доступен дуэт Midnight'a и Jon'a Oliva

23 янв 2008 : 		 Ранние альбомы CRIMSON GLORY будут переизданы

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переиздании альбомов CRIMSON GLORY

19 апр 2006 : 		 Подробности новых релизов CRIMSON GLORY

29 июл 2003 : 		 CRIMSON GLORY соберутся вновь?
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Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью



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Conquest Music сообщили о том, что 15 сентября состоится выход альбома кавер-версий бывшего вокалиста CRIMSON GLORY Midnight'a, который будет доступен на винилах двух цветов и CD. Запись проходили с 2007 по 2009 годы вместе с продюсером Lee Harrison (Monstrosity), а мастеринг материала осуществлялся в Morrisound Recording Jim'ом Morris'ом.

Трек-лист:

"Going To California"
"Coming Home"
"The Mob Rules"
"Sleeping In The Fire"
"The Thin Ice"
"The Battle Of Evermore"
"When The Levee Breaks"
"Possession"
"Lightning Crashes"
"Hey There, Delilah"
"One"
"Angel"

MIDNIGHT - Posthumous Covers Album From Fromer CRIMSON GLORY Vocalist Available In September




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