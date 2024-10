сегодня



Видео с выступления CRIMSON GLORY



Видео с выступления CRIMSON GLORY, которое состоялось пятого октября в рамках фестиваля Keep It True Rising IV, доступно для просмотра ниже:



01. Valhalla

02. Dragon Lady

03. Lady Of Winter

04. Where Dragons Rule

05. Painted Skies

06. Masque Of The Red Death

07. Queen Of The Masquerade

08. Burning Bridges

09. Chasing The Hydra (new song)

10. In Dark Places

11. Eternal World

12. Azrael



Encore:



13. Lost Reflection

14. Lonely

15. Red Sharks







