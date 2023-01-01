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Основатель CRIMSON GLORY не против возвращения команды



Jon Drenning прокомментировал возвращение CRIMSON GLORY к активной деятельности:



«Я желаю Ben, Dana and Jeff всего наилучшего. Я бы с удовольствием принял участие в этой новой главе, но мои приоритеты не совпадают с приоритетами группы на данном этапе. Действительно, отцовство изменило мои приоритеты так, как я и представить себе не мог. Mark Borgemeyer — мой хороший друг, и я не могу представить себе лучшего кандидата на мое место. Я разделяю тот же энтузиазм, что и поклонники, и, возможно, не за горами еще один сюрприз для них... следите за новостями!»











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