Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 51
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 23
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 21
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 51
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 23
[= ||| все новости группы



*

Crimson Glory

*



25 дек 2023 : 		 Основатель CRIMSON GLORY не против возвращения команды

22 дек 2023 : 		 CRIMSON GLORY возвращаются

9 июл 2023 : 		 Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью

25 сен 2018 : 		 Переиздание CRIMSON GLORY выйдет осенью

13 май 2014 : 		 Арест гитариста CRIMSON GLORY был частью большой операции полиции

11 апр 2014 : 		 Гитарист CRIMSON GLORY попался на наркотиках

6 окт 2013 : 		 CRIMSON GLORY не прекратили деятельность

8 фев 2013 : 		 TODD LA TORRE ушел из CRIMSON GLORY

2 сен 2012 : 		 Демо нового трека CRIMSON GLORY

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

19 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

22 июн 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE не уходит из CRIMSON GLORY

30 май 2012 : 		 TODD LA TORRE: "Я не ухожу из CRIMSON GLORY ради RISING WEST"

10 фев 2012 : 		 CRIMSON GLORY выпусят DVD

25 окт 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

17 май 2011 : 		 CRIMSON GLORY рассказали о турне и новом альбоме

30 апр 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

30 июн 2010 : 		 Бокс-сет CRIMSON GLORY выйдет без разрешения группы

25 май 2010 : 		 CRIMSON GLORY о смерти DIO

14 май 2010 : 		 Новый вокалист в CRIMSON GLORY

9 июл 2009 : 		 Умер бывший вокалист CRIMSON GLORY

27 мар 2008 : 		 Доступен дуэт Midnight'a и Jon'a Oliva

23 янв 2008 : 		 Ранние альбомы CRIMSON GLORY будут переизданы

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переиздании альбомов CRIMSON GLORY

19 апр 2006 : 		 Подробности новых релизов CRIMSON GLORY

29 июл 2003 : 		 CRIMSON GLORY соберутся вновь?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Основатель CRIMSON GLORY не против возвращения команды



zoom
Jon Drenning прокомментировал возвращение CRIMSON GLORY к активной деятельности:

«Я желаю Ben, Dana and Jeff всего наилучшего. Я бы с удовольствием принял участие в этой новой главе, но мои приоритеты не совпадают с приоритетами группы на данном этапе. Действительно, отцовство изменило мои приоритеты так, как я и представить себе не мог. Mark Borgemeyer — мой хороший друг, и я не могу представить себе лучшего кандидата на мое место. Я разделяю тот же энтузиазм, что и поклонники, и, возможно, не за горами еще один сюрприз для них... следите за новостями!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом