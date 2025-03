24 мар 2025



Видео полного выступления CRIMSON GLORY



Видео полного выступления CRIMSON GLORY, состоявшегося в рамках Hell’s Heroes 2025, доступно ниже:



“Valhalla”

“Dragon Lady”

“Lady of Winter”

“Where Dragons Rule”

“Painted Skies”

“Masque of the Red Death”

“Queen of the Masquerade”

“In Dark Places”

“Eternal World”

“Azrael”

“Lost Reflection”

“Lonely”

“Red Sharks” http://www.crimson-glory.com







+0 -0



просмотров: 110