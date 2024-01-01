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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Crimson Glory

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|||| 12 фев 2024

Гитарист CRIMSON GLORY о будущем коллектива



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Гитарист CRIMSON GLORY Ben Jackson в недавнем интервью рассказал о том, что побудило его вернуться к активной творческой деятельности:

«Был один замечательный певец по имени Mystique, парень из Греции, и на него обратил наше внимание один наш друг. И парень Mystique действительно привлек наше внимание, заинтересовав нас в том, чтобы снова заняться чем-то с группой. По голосу он был очень похож на Миднайта, что сначала нас очень обрадовало. Потом мы работали с ним почти пару лет, написали несколько песен и обсудили возможность его вступления в группу. И в итоге у нас с ним ничего не вышло. Мы не совсем сошлись в том, что делали с песнями, но парень был классным. В итоге ничего не вышло, а он собирается выпустить сольный альбом. И мы желаем ему удачи в этом. Но на самом деле, именно это заставило нас снова заинтересоваться проектом, потому что наш друг привлек наше внимание к этому парню. И когда у нас с ним ничего не вышло, Jeff, Dana и я уже были воодушевлены некоторыми новыми песнями, над которыми мы работали. И мы подумали: "Ну, мы найдем кого-нибудь и просто будем работать". И мы так и сделали. Мы просмотрели несколько других вокалистов, пока не наткнулись на того, кто у нас есть сейчас, на Travis'a»

Говоря о новой музыке CRIMSON GLORY, он сказал: «Сейчас у нас есть две песни, полностью записанные, смикшированные, отмастеренные и готовые явить себя миру. Одну мы уже выпустили ["Triskaideka"] с лирик-видео... Вторая называется "Indelible Ashes", [и она выйдет] довольно скоро, возможно, через месяц».

На вопрос о том, планируют ли CRIMSON GLORY выпустить полноценный альбом в какой-то момент, Ben сказал: «Да, сейчас мы пишем и работаем над кучей других песен. У нас в запасе, наверное, еще полдюжины песен. И все складывается очень удачно. У нас есть пара более быстрых, одна, возможно, чуть более балладная. Просто пытаемся внести в альбом разнообразие, как это было на наших предыдущих записях».




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