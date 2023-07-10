Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY
Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY, состоявшегося одиннадцатого мая в Кёльне, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
01. Bottom Feeder 00:00:00
02. Paranoid Opioid 00:02:45
03. Shake Like You 00:09:25
04. Seven Days 00:14:22
05. Diablo Blvd. 00:20:16
06. Senor Limpio 00:24:08
07. Wiseblood 00:28:58
08. Who's Got The Fire 00:32:18
09. Stone Breaker 00:35:22
10. 13 Angels 00:40:46
11. Vote With A Bullet 00:50:00
12. Born Again For The Last Time 00:54:47
13. Albatross 00:59:20
14. Clean My Wounds 01:06:19
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