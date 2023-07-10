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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 22
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Corrosion of Conformity

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10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

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21 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

1 дек 2017 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

11 ноя 2017 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

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16 ноя 2016 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

8 июн 2016 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY выбыл из тура из-за алкогольной эпилепсии

30 май 2016 : 		 Вокалист METALLICA присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY
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|||| 10 июл 2023

Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY



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Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY, состоявшегося одиннадцатого мая в Кёльне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Bottom Feeder 00:00:00
02. Paranoid Opioid 00:02:45
03. Shake Like You 00:09:25
04. Seven Days 00:14:22
05. Diablo Blvd. 00:20:16
06. Senor Limpio 00:24:08
07. Wiseblood 00:28:58
08. Who's Got The Fire 00:32:18
09. Stone Breaker 00:35:22
10. 13 Angels 00:40:46
11. Vote With A Bullet 00:50:00
12. Born Again For The Last Time 00:54:47
13. Albatross 00:59:20
14. Clean My Wounds 01:06:19




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10 июл 2023
graillyc
лол конечно, вживую на этом концерте Пеппера вообще не было слышно, хоть сейчас услышу

просмотров: 207

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