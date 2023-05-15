Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Corrosion of Conformity

*



15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

31 июл 2019 : 		 CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале

25 июл 2018 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй

13 янв 2018 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMIT

21 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

1 дек 2017 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

11 ноя 2017 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

23 сен 2017 : 		 Умер бывший вокалист CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2016 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

8 июн 2016 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY выбыл из тура из-за алкогольной эпилепсии

30 май 2016 : 		 Вокалист METALLICA присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY

3 май 2016 : 		 Басист CORROSION OF CONFORMITY о BLACK SABBATH и Axl/DC
Показать далее
| - |

|||| сегодня

В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик



zoom
CORROSION OF CONFORMITY подтвердили, что Stanton Moore вернулся в коллектив и записывает новый альбом, который предварительно должен выйти в 2024 году.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 май 2023
x
xRReth
Я сперва от такой постановки заголовка охуел маленько.
Like!3
15 май 2023
graillyc
что ж, ну и здорово. Паттерсон правда тоже был бы неплох, судя по текущему туру, но Стентон ето хорошо

просмотров: 418

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом