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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 30
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Новая песня DARKTHRONE 13
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Corrosion of Conformity

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27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

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3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

31 июл 2019 : 		 CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале

25 июл 2018 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй

13 янв 2018 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMIT

21 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

1 дек 2017 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

11 ноя 2017 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

23 сен 2017 : 		 Умер бывший вокалист CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2016 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

8 июн 2016 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY выбыл из тура из-за алкогольной эпилепсии

30 май 2016 : 		 Вокалист METALLICA присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY

3 май 2016 : 		 Басист CORROSION OF CONFORMITY о BLACK SABBATH и Axl/DC

11 дек 2015 : 		 Вокалист CORROSION OF CONFORMITY о событиях в Париже

17 окт 2015 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

16 окт 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
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CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом



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Гитарист CORROSION OF CONFORMITY Pepper Keenan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у коллектива какие-то планы относительно новой музыки:

«Да, но пока мы должны закончить текущий тур по США в ноябре, а уже потом начнём думать, как и что, будем собирать всё воедино, переведём себя в состояние "студия" и полностью сосредоточимся на процессе».

На вопрос о том, будет ли пластинка выпущена в следующем году, он ответил «возможно» и сослался на то, что COVID внёс огромные коррективы в творчество и энергетику коллектива.




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27 окт 2022
graillyc
Вот это вот буду ждать однозначно. И в Европу, надеюсь, приедут в обозримом будущем

просмотров: 275

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