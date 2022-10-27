CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

Гитарист CORROSION OF CONFORMITY Pepper Keenan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у коллектива какие-то планы относительно новой музыки:
«Да, но пока мы должны закончить текущий тур по США в ноябре, а уже потом начнём думать, как и что, будем собирать всё воедино, переведём себя в состояние "студия" и полностью сосредоточимся на процессе».
На вопрос о том, будет ли пластинка выпущена в следующем году, он ответил «возможно» и сослался на то, что COVID внёс огромные коррективы в творчество и энергетику коллектива.
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