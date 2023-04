сегодня



Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY



CORROSION OF CONFORMITY представили собственное прочтение композиции LYNYRD SKYNYRD "On The Hunt", включенной в альбом 1975 года "Nuthin' Fancy".







+2 -0



( 1 ) просмотров: 218