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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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Corrosion of Conformity

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Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY



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CORROSION OF CONFORMITY представили собственное прочтение композиции LYNYRD SKYNYRD "On The Hunt", включенной в альбом 1975 года "Nuthin' Fancy".




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28 апр 2023
G
Gleb Monster
Этому каверу сто лет в обед. В 2015 году аж выложили.

просмотров: 218

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