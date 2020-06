14 июн 2020



Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY



CORROSION OF CONFORMITY опубликовали концертное видео с выступления, которое состоялось двенадцатого февраля этого года в Сиднее.



Сет-лист:



"Mano De Mono"

"Seven Days"

"Shake Like You"

"Paranoid Opioid"

"Wolf Named Crow"

"Heaven's Not Overflowing"

"Albatross"

"My Grain"

"13 Angels"

"Dirty King"

"Diablo Blvd."

"Vote With A Bullet"

"Who's Got The Fire"

"Born Again For The Last Time"

"Clean My Wounds"







