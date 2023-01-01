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Alterium

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28 июл 2023 : 		 ALTERIUM на AFM Records
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ALTERIUM на AFM Records



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Группа ALTERIUM подписала контракт с AFM Records / Soulfood Music!

Группа во главе с вокалисткой Nicoletta Rosellini образовалась в конце прошлого года. К певице присоединились ее бывшие коллеги по коллективу KALIDIA: Paolo Campitelli (гитара) и Dario Gozzi (ударные), а также Alessandro Mammola (гитара, также Draconicon) и Luca Scalabrin (бас, также Altair).

ALTERIUM уже завершили запись своего дебютного альбома под руководством продюсера Lars Rettkowitz (Freedom Call). В первый полноформатный диск группы также войдет кавер на классическую песню Sabaton "Bismarck".

Nicoletta: "Я наконец-то рада представить вам Alterium, мое новое приключение в стиле пауэр-метал. В последние месяцы мы вложили всю душу в создание своего дебютного альбома, который сочетает в себе захватывающие мелодии, мощные гитарные риффы и громоподобные барабаны. Мы с нетерпением ждем возможности представить вам полученный результат. Мы также рады сообщить, что объединили усилия с AFM Records! Наша музыка и видение процесса идеально соответствуют их представлениям. Мы очень гордимся тем, что вошли в один список со множеством выдающихся групп, которые входят в ростер лейбла".

"После первого контакта с Николеттой мы в AFM сразу зацепились за Alterium. Это бескомпромиссный пауэр-метал в сочетании с мощным вокалом от сильной женщины!, - Комментирует Jochen Richert, генеральный директор Soulfood Music. - Николетта, которую многие фанаты хорошо помнят как солистку Kalidia, полна энергии, и это полностью отражено в дебютном альбоме группы. С самого начала было ясно, что мы будем работать над ним вместе. Мы абсолютно уверены в успехе Alterium, поэтому задействуем для них всю мощь нашего лейбла".

ALTERIUM Sign With AFM Records / Soulfood Music




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