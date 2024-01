Новое видео ALTERIUM

сегодня



"Crossroads Inn", новое видео группы ALTERIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдет на дебютный альбом группы "Of War and Flames", выход которого запланирован на 8 марта 2024 года на AFM Records. На создание песни группу вдохновила одноименная видеоигра - симулятор средневековой таверны.



"Добро пожаловать в виртуальную таверну Делькрис, искатели приключений! Crossroads Inn — это симулятор управления в реальном времени, действие которого происходит в захватывающем фэнтезийном мире Delcrys. Игроки должны строить, организовывать и расширять свою таверну в соответствии с потребностями искателей приключений со всего мира! Игра доступна в Steam, а Crossroads Inn 2 уже анонсирован и сейчас находится в разработке — вы уже можете добавить его в свой список ожидания!"



Певица и автор песен Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness) комментирует: "Я большая поклонница видеоигр и провела сотни часов, играя в "Crossroads Inn", в которой есть замечательная история, вдохновившая меня на написание текста для этого трека. Я считаю, что пауэр-метал — идеальный жанр, чтобы передать веселую атмосферу ночи в такой таверне. А еще в нашем новом клипе мы воссоздали все ее декорации!"



В прошлом году эта недавно созданная итальянская группа подписала контракт с AFM Records. Ее лидер Nicoletta Rosellini также является влиятельным лицом в игровой культуре.



"Of War And Flames" трек-лист:

01. Drag Me To Hell

02. Siren's Call

03. Of War And Flames

04. Firebringer

05. Crossroads Inn

06. Shadowsong

07. Crystalline

08. Heroine Of The Sea

09. Chasing the Sun

10. Bismarck https://www.alterium.band/







