Новое видео ALTERIUM



"Hear My Voice", новое видео группы ALTERIUM, доступно для просмотра ниже.



Вдогонку к дебютному альбому ALTERIUM "Of War and Flames", вышедшему в начале марта, итальянцы выпустили новую песню.



Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness):



"После выпуска нашего дебютного альбома мы были потрясены невероятно позитивными отзывами поклонников и прессы. Вдохновленные этой поддержкой, посредством новой песни мы решили от всего сердца сказать спасибо всем, кто в нас поверил. Более того, "Hear My Voice" — это глубоко личная песня, которая помогла мне отойти от прошлого и начать стремиться к лучшему."







