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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 52
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Alterium

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|||| сегодня

Новое видео ALTERIUM



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"Hear My Voice", новое видео группы ALTERIUM, доступно для просмотра ниже.

Вдогонку к дебютному альбому ALTERIUM "Of War and Flames", вышедшему в начале марта, итальянцы выпустили новую песню.

Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness):

"После выпуска нашего дебютного альбома мы были потрясены невероятно позитивными отзывами поклонников и прессы. Вдохновленные этой поддержкой, посредством новой песни мы решили от всего сердца сказать спасибо всем, кто в нас поверил. Более того, "Hear My Voice" — это глубоко личная песня, которая помогла мне отойти от прошлого и начать стремиться к лучшему."




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