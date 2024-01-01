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Новое видео ALTERIUM
"Hear My Voice", новое видео группы ALTERIUM, доступно для просмотра ниже.
Вдогонку к дебютному альбому ALTERIUM "Of War and Flames", вышедшему в начале марта, итальянцы выпустили новую песню.
Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness):
"После выпуска нашего дебютного альбома мы были потрясены невероятно позитивными отзывами поклонников и прессы. Вдохновленные этой поддержкой, посредством новой песни мы решили от всего сердца сказать спасибо всем, кто в нас поверил. Более того, "Hear My Voice" — это глубоко личная песня, которая помогла мне отойти от прошлого и начать стремиться к лучшему."
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