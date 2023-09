сегодня



Новое видео ALTERIUM



Drag Me To Hell, новое видео ALTERIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на AFM Records / Soulfood Music.



Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness). Ей помогают бывшие коллеги по коллективу Kalidia: Paolo Campitelli (гитара) и Dario Gozzi (ударные), а также Alessandro Mammola (гитара, Draconicon) и Luca Scalabrin (бас, Altair).



Nicoletta: "Drag Me To Hell" отражает всю пауэр-металлическую суть Alterium, сочетая в себе сильные гитарные риффы и захватывающие мелодии, а также темы, связанные со вселенной Warcraft, которую я обожаю. В этом треке мы рассказываем часть истории героического паладина Болвара Фордрагона, который, выжив в пламени драконов, приносит высшую жертву, оставшись на Ледяном Троне и став Стражем Проклятых".







