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Новое видео ALTERIUM
Drag Me To Hell, новое видео ALTERIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на AFM Records / Soulfood Music.
Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness). Ей помогают бывшие коллеги по коллективу Kalidia: Paolo Campitelli (гитара) и Dario Gozzi (ударные), а также Alessandro Mammola (гитара, Draconicon) и Luca Scalabrin (бас, Altair).
Nicoletta: "Drag Me To Hell" отражает всю пауэр-металлическую суть Alterium, сочетая в себе сильные гитарные риффы и захватывающие мелодии, а также темы, связанные со вселенной Warcraft, которую я обожаю. В этом треке мы рассказываем часть истории героического паладина Болвара Фордрагона, который, выжив в пламени драконов, приносит высшую жертву, оставшись на Ледяном Троне и став Стражем Проклятых".
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