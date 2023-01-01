Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет 11
*Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы 11
*DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRA... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
[= ||| все новости группы



*

Alterium

*



1 сен 2023 : 		 Новое видео ALTERIUM

28 июл 2023 : 		 ALTERIUM на AFM Records
| - |

|||| сегодня

Новое видео ALTERIUM



zoom
Drag Me To Hell, новое видео ALTERIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на AFM Records / Soulfood Music.

Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness). Ей помогают бывшие коллеги по коллективу Kalidia: Paolo Campitelli (гитара) и Dario Gozzi (ударные), а также Alessandro Mammola (гитара, Draconicon) и Luca Scalabrin (бас, Altair).

Nicoletta: "Drag Me To Hell" отражает всю пауэр-металлическую суть Alterium, сочетая в себе сильные гитарные риффы и захватывающие мелодии, а также темы, связанные со вселенной Warcraft, которую я обожаю. В этом треке мы рассказываем часть истории героического паладина Болвара Фордрагона, который, выжив в пламени драконов, приносит высшую жертву, оставшись на Ледяном Троне и став Стражем Проклятых".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 219

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом