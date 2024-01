сегодня



Новое видео ALTERIUM



"Of War and Flames", новое видео группы ALTERIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдет на одноименный дебютный альбом группы, выход которого запланирован на 8 марта 2024 года на AFM Records.



В прошлом году эта недавно созданная итальянская группа подписала контракт с AFM Records. Возглавляет коллектив вокалистка Nicoletta Rosellini (Vivaldi Metal Project, экс-Kalidia, Walk in Darkness). Ей помогают бывшие коллеги по коллективу Kalidia: Paolo Campitelli (гитара) и Dario Gozzi (ударные), а также Alessandro Mammola (гитара, Draconicon) и Luca Scalabrin (бас, Altair).



Nicoletta уже добилась определенной известности за время своей работы с Kalidia. Наиболее удачный второй альбом этой группы "The Frozen Throne", выпущенный в 2018 году, набрал более 4 миллионов прослушиваний на Spotify и 6 миллионов просмотров на YouTube. Nicoletta также известна как вокалистка студийного готик-метал проекта Walk in Darkness, вместе они выпустили четыре успешных альбома и могут похвастаться более чем 13 миллионами просмотров своего материала на YouTube.



Певица также является влиятельным лицом в гик-культуре (Dungeons and Dragons, Magic: The Gathering, Warner Bros, Nintendo, Hogwarts Legacy, Asmode и других). Она - постоянный гость итальянского телешоу "Crossover Universo Nerd", а также выступала на крупнейших итальянских конвенциях, таких как Lucca Comics and Games, Milan Games Week, Rimini Comix, Torino Comics. Николетта также является представителем ряда брендов одежды в стиле готик/метал, таких как EMP, Restyle, Spiral Direct.



Трек-лист:

01 Drag Me to Hell

02 Siren's Call

03 Of War and Flames

04 Firebringer

05 Crossroads Inn

06 Shadowsong

07 Crystalline

08 Heroine of The Sea

09 Chasing the Sun

10 Bismarck







+0 -1



просмотров: 246