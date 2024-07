сегодня



Новое видео PRIMORDIAL



"Nothing New Under The Sun", новое видео группы PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома How It Ends:



"How It Ends"

"Ploughs To Rust, Swords To Dust"

"We Shall Not Serve"

"Traidisiúnta"

"Pilgrimage To The World's End"

"Nothing New Under The Sun"

"Call To Cernunnos"

"All Against All"

"Death Holy Death"

"Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan"







