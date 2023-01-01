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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Видео с текстом от TESSERACT



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"Echoes", официальное видео с текстом от группы TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War Of Being", выпущенного 15 сентября на Kscope.

Трек-лист:

01. Natural Disaster
02. Echoes
03. The Grey
04. Legion
05. Tender
06. War Of Being
07. Sirens
08. Burden
09. Sacrifice

TESSERACT Premier




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