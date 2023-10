сегодня



Видео с текстом от TESSERACT



"Echoes", официальное видео с текстом от группы TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War Of Being", выпущенного 15 сентября на Kscope.



Трек-лист:



01. Natural Disaster

02. Echoes

03. The Grey

04. Legion

05. Tender

06. War Of Being

07. Sirens

08. Burden

09. Sacrifice







+0 -0



просмотров: 199