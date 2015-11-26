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12 апр 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT

1 апр 2015 : 		 TESSERACT выступили на иглу

21 мар 2015 : 		 Трейлер концертного релиза TESSERACT

28 окт 2014 : 		 TESSERACT планируют съёмку DVD

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1 окт 2013 : 		 Новое видео TESSERACT
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Вокалист TESSERACT — о десяти лучших альбомах



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Вокалист TESSERACT Daniel Tompkins в интервью поделился десяткой лучших, на его взгляд, альбомов, изменивших его жизнь.

TESSERACT Vocalist DANIEL TOMPKINS Runs Down 10 Albums That Changed His Life



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


28 ноя 2020, 09:38		Блядь! Ну и фотка!


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