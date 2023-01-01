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*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 30
*Новое видео SUFFOCATION 29
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Новое видео TESSERACT



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"Legion", новое видео группы TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War Of Being", выходящего 15 сентября на Kscope.

Трек-лист:

01. Natural Disaster
02. Echoes
03. The Grey
04. Legion
05. Tender
06. War Of Being
07. Sirens
08. Burden
09. Sacrifice

TESSERACT Share "Legion" Music Video; New Album Out Friday




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