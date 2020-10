сегодня



Альбом TESSERACT будет переиздан



TESSERACT шестого ноября на Century Media выпустят делюкс-версию альбома 2013 года Altered State, которая будет доступна в варианте 4 винилов и двух CD.



LP1:



Side A



Of Matter – Proxy

Of Matter – Retrospect

Of Matter – Resist

Side B



Of Mind – Nocturne

Of Mind – Exile

LP2:



Side C



Of Reality – Eclipse

Of Reality – Palingenesis

Of Reality – Calabi-Yau

Side D



Of Energy – Singularity

Of Energy – Embers

LP3:



Side E



Of Matter – Proxy Instrumental

Of Matter – Retrospect Instrumental

Of Matter – Resist Instrumental

Side F:



Of Mind – Nocturne Instrumental

Of Mind – Exile Instrumental

LP4:



Side G



Of Reality – Eclipse Instrumental

Of Reality – Palingenesis Instrumental

Of Reality – Calabi-Yau Instrumental

Side H



Of Energy – Singularity Instrumental

Of Energy – Embers Instrumental



CD1:



Of Matter – Proxy

Of Matter – Retrospect

Of Matter – Resist

Of Mind – Nocturne

Of Mind – Exile

Of Reality – Eclipse

Of Reality – Palingenesis

Of Reality – Calabi-Yau

Of Energy – Singularity

Of Energy – Embers

CD2:



Of Matter – Proxy / Instrumental

Of Matter – Retrospect / Instrumental

Of Matter – Resist / Instrumental

Of Mind – Nocturne / Instrumental

Of Mind – Exile / Instrumental

Of Reality – Eclipse / Instrumental

Of Reality – Palingenesis / Instrumental

Of Reality – Calabi-Yau / Instrumental

Of Energy – Singularity / Instrumental

Of Energy – Embers / Instrumental







