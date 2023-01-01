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TRAVIS MIGUEL о DEAD ICARUS: «Это нечто!»
TRAVIS MIGUEL в недавнем интервью подтвердил, что слышал немного музыки группы DEAD ICARUS, в состав которой входит бывший вокалист ATREYU:
«Я считаю, что это просто бомба. Я на 100% рад за него!».
На вопрос о том, поддерживают ли они какие-то контакты, он ответил: «Мы не особо общались просто потому что мы очень заняты, мы весь год в туре, в студии, либо что-то сочиняем и все такое. Но да, я очень рад за него!»
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