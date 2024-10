сегодня



Новое видео DEAD ICARUS



Группа DEAD ICARUS, в состав которой входят бывший вокалист ATREYU Alex Varkatzas и Gabe Mangold из ENTERPRISE EARTH, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Zealot", 31 октября на MNRK Heavy:



01. The Unconquerable

02. Bearing Burdens And Saving Skin

03. Zealot

04. 1 Million Days

05. Temptations Kiss

06. Fountains Of Death

07. Casting Spells

08. Hell Opens Its Mouth

09. Vade Retro Satana

10. Secrets In The Dark

11. Betrayal Shaped Daggers



Видео на 1 Million Days доступно ниже. https://deadicarus.net







