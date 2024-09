сегодня



Новый альбом DEAD ICARUS выйдет осенью



Группа DEAD ICARUS, в состав которой входят бывший вокалист ATREYU Alex Varkatzas и Gabe Mangold из ENTERPRISE EARTH, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Zealot", 31 октября на MNRK Heavy:



01. The Unconquerable

02. Bearing Burdens And Saving Skin

03. Zealot

04. 1 Million Days

05. Temptations Kiss

06. Fountains Of Death

07. Casting Spells

08. Hell Opens Its Mouth

09. Vade Retro Satana

10. Secrets In The Dark

11. Betrayal Shaped Daggers







