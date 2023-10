сегодня



Новое видео DEAD ICARUS



"So I Set Myself On Fire", новое видео группы DEAD ICARUS, в состав которой входит бывший вокалист ATREYU Alex Varkatzas, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на MNRK Heavy в 2024 году.







