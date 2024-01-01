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Будет ли ALEX VARKATZAS исполнять ATREYU с DEAD ICARUS?



В рамках недавнего интервью у ALEX VARKATZAS спросили, планирует ли он в рамках DEAD ICARUS исполнять какие-то песни ATREYU:



«За закрытыми дверями я разговаривал с нашим менеджером и другими людьми на эту тему, если это будет то, что меня устроит. И я не знаю. Думаю, мне нужно будет поговорить с [продюсером, гитаристом и басистом] Gabe [Mangold] или с тем, кто будет выступать со мной в то время, если им это будет удобно. И я бы хотел как-то опросить фанатов и узнать, хотят ли они этого.



Если вы придете посмотреть на DEAD ICARUS, я не хочу, чтобы это было для вас чем-то из ряда ожидаемых событий, но я также очень благодарен за то, что многие люди позволяли мне заниматься этим так долго. А потом, когда музыки не было, они поддерживали мое творчество, поддерживали то или иное. Как я могу отплатить вам за это? Не то чтобы кто-то предложил мне тысячи тысяч долларов за то, чтобы я исполнял песни ATREYU. Так что дело не в деньгах — я так не считаю — но я полагаю, что для людей это было бы круто. Настоящие фанаты, которые хотят увидеть эти песни именно в моем исполнении, смогут получить от этого удовольствие.



[Как] вы можете заметить, я все еще не на сто процентов готов к выступлению. Если быть до конца честным, то для меня ATREYU — это пять чуваков, которые работают вместе и имеют определенную синергию. Любое отклонение от этого для меня не сочетается, не сходится. Поэтому я [играя эти песни] в одиночку, чувствовал бы себя странно. В каком-то смысле это кажется пошлостью. Я должен дифференцировать, я должен спросить себя — и я просто честен; мы пока просто риффуем — буду ли я делать это только ради денег или я буду делать это, чтобы сделать людей счастливыми? И когда я спрашиваю себя, что я думаю об этом, я отвечаю, что буду делать это, чтобы доставить людям удовольствие — я веду эти глубокие разговоры с самим собой — потому что я не думаю, что кто-то предлагает мне оплатить, как я уже сказал, тысячи и тысячи долларов, чтобы я сыграл "Live, Love, Burn, Die". И это было бы странно, если бы это было так; это было бы похоже на грязные деньги в определенном смысле.



Как я уже сказал, я размышляю об этом. Я обдумываю эту идею. Я также размышляю над исполнением. Изначально я написал основу для партий Brandon'a [Saller, вокалист ATREYU], но некоторые из них я могу спеть, а к некоторым я бы не хотел прикасаться. И для меня это все равно странно, даже если я могу это спеть. Так что есть много своеобразных связующих звеньев, которые мне нужно будет преодолеть мысленно. Думаю, самое главное — если люди, которые дают мне жизнь и обеспечивают DEAD ICARUS кровью, будут в восторге от того, что я время от времени исполняю от одной до трех песен в случайном порядке, я не буду против — я не против этого на все 100 процентов. Но я хочу быть осторожным, чтобы это не превратилось в ожидание: "О, это та часть, где он сыграет чертову [песню ATREYU]"... Я не хочу, чтобы все было автоматизировано. Я только хочу видеть страсть!»







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