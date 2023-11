сегодня



Новое видео SCULFORGE



"Kings Of The Battlefield", новое видео от SCULFORGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен альбом Battle Tunes, выпущенный на MDD Records:



"Into The Never"

"Lost In The Warp"

"Forbidden Knowledge"

"For The Omnisavior"

"For Honor"

"Spacehull"

"Lost And Found"

"Dark Ruins"

"The Sovereign Protects"

"Secrets Unlocked"

"Slave To The Machine"

"The Extraction"

"Extermination"

"A New Hope"

"Castilla Stands"

"Glorious"

"Schwanengesang"

"The Escape"

"Epitaph"

"Kings Of The Battlefield"

"Reign Of Chaos"

"Follow Me"

"Into The Depths"

"Heart Of Darkness"

"The Sculforge Inn Incident"

"Sculforge Inn"







