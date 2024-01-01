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Новый альбом SCULFORGE выйдет весной



SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:



«Мы выпускаем наш второй альбом в марте, и чтобы отпраздновать это событие, мы устраиваем дикую, немного нелепую вечеринку в родном городе, где — вы угадали — вы сможете приобрести альбом до его официального выхода. Да, мы такие крутые.



Но подождите, это еще не все! Мы не остановились на новой музыке и принятиях сомнительных решений. Мы пригласили наших братьев, Sons Of Eternity, стать хэдлайнерами вечера! Зачем? Чтобы мы могли пораньше попасть в бар вместе со всеми вами, разумеется.



Если вы не знаете SOE, то под каким камнем вы прятались? Эти ребята — настоящий металлический грузовой поезд: они только что гастролировали с чертовыми Axxis, а их живое выступление расплавит ваше лицо. Гарантированно.



А поскольку мы любим сюрпризы почти так же сильно, как и гитары, у нас есть секретный концертник и кое-что особенное для всех вас, прекрасные металхэды. Что это? Не скажем. Поэтому это и называется сюрпризом, да».







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