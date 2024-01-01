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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Sculforge

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|||| сегодня

Новый альбом SCULFORGE выйдет весной



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SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:

«Мы выпускаем наш второй альбом в марте, и чтобы отпраздновать это событие, мы устраиваем дикую, немного нелепую вечеринку в родном городе, где — вы угадали — вы сможете приобрести альбом до его официального выхода. Да, мы такие крутые.

Но подождите, это еще не все! Мы не остановились на новой музыке и принятиях сомнительных решений. Мы пригласили наших братьев, Sons Of Eternity, стать хэдлайнерами вечера! Зачем? Чтобы мы могли пораньше попасть в бар вместе со всеми вами, разумеется.

Если вы не знаете SOE, то под каким камнем вы прятались? Эти ребята — настоящий металлический грузовой поезд: они только что гастролировали с чертовыми Axxis, а их живое выступление расплавит ваше лицо. Гарантированно.

А поскольку мы любим сюрпризы почти так же сильно, как и гитары, у нас есть секретный концертник и кое-что особенное для всех вас, прекрасные металхэды. Что это? Не скажем. Поэтому это и называется сюрпризом, да».

Germany's SCULFORGE To Unleash New Album In March 2025; Release Show Announced




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