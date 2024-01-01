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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Sculforge

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SCULFORGE нашли басиста



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SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:

«После удивительно коротких поисков парня, который бы справился с обязанностями бас-гитариста как настоящий чемпион, мы рады приветствовать Felix 'The Kerninator' Kern в нашей маленькой хэви-металлической бойз-группе!

Мы почти закончили запись и сведение нового альбома, который выйдет в начале 2025 года на MDD Records. Мы также сняли видео на наш первый сингл, который выйдет в ноябре. Это эпический трек под названием «The Journey». Мы работали с Kumar Productions, и это будет потрясающе!».

Germany's SCULFORGE Introduce New Bassist; New Album Planned For Early 2025 Release, "The Journey" Single / Video To Be Unleashed In November




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