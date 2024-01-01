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SCULFORGE нашли басиста



SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:



«После удивительно коротких поисков парня, который бы справился с обязанностями бас-гитариста как настоящий чемпион, мы рады приветствовать Felix 'The Kerninator' Kern в нашей маленькой хэви-металлической бойз-группе!



Мы почти закончили запись и сведение нового альбома, который выйдет в начале 2025 года на MDD Records. Мы также сняли видео на наш первый сингл, который выйдет в ноябре. Это эпический трек под названием «The Journey». Мы работали с Kumar Productions, и это будет потрясающе!».







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