Новое видео SCULFORGE



Powerheart, новое видео SCULFORGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Cosmic Crusade Chronicles …Stories From The… Errr… Nevermind!, релиз которого намечен на 20 марта:



“Great Day To Kill”

“Make Space Great Again”

“The Journey”

“Edge Of The Universe”

“We Are The Darkness”

“Dark Alliance”

“Powerheart”

“Conquer The Wild”

“Order Of The Soul”

“We Stand Together”

“Towers” https://sculforge.bandcamp.com/







