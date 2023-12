сегодня



Новое видео SCULFORGE



"Far Away From Home", новое видео от SCULFORGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек не был включен в альбом Intergalactic Battle Tunes, выпущенный на MDD Records, а сейчас, по случаю Рождества, группа представила его на суд слушателей.







