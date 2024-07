сегодня



LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе



Lzzy Hale присоединилась на сцене к I PREVAIL на концерте девятого июля в Coastal Credit Union Music Park, Raleigh, North Carolina и исполнила их свежую совместную композицию "Can U See Me In The Dark?".







