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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 20
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I Prevail

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LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе



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Lzzy Hale присоединилась на сцене к I PREVAIL на концерте девятого июля в Coastal Credit Union Music Park, Raleigh, North Carolina и исполнила их свежую совместную композицию "Can U See Me In The Dark?".




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