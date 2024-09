сегодня



I PREVAIL обновили альбом



I PREVAIL выпустили расширенную версию альбома True Power, дополненную тремя переосмысленными треками и одной новой песней "Hate This Song":



"0:00"

"There’s Fear In Letting Go"

"Body Bag"

"Self-Destruction"

"Bad Things"

"Fake"

"Judgement Day"

"FWYTYK"

"Deep End"

"Long Live The King"

"Choke"

"The Negative"

"Closure"

"Visceral"

"Doomed"

"Bad Things" (Stripped)

"There’s Fear In Letting Go" (Stripped)

"Deep End" (Stripped)

"Hate This Song"











