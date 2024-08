15 авг 2024



MAX CAVALERA возродит NAILBOMB для концерта



SOULFLY станут хэдлайнерами концерта "Max Cavalera Dynasty Show", который пройдет девятого ноября в Marquee Theatre, Tempe, Arizona. В шоу также запланировано выступление NAILBOMB, с Ma'омx, Igor Amadeus Cavalera и Travis'ом Stone'ом. Партии баса исполнит Johny Chow (STONE SOUR, FIREBALL MINISTRY и CAVALERA CONSPIRACY). Alex Cha из PIG DESTROYER будет отвечать за семплы, а Adam Jarvis из MISERY INDEX и PIG DESTROYER за ударные. Max и Igor Amadeus Cavalera также выступят как GO AHEAD AND DIE, SOULFLY и HEALING MAGIC. Richie Cavalera выступит с INCITE.



«С нетерпением жду выступления SOULFLY в рамках круиза LAMB OF GOD, который направится в Доминиканскую республику и обратно. Ну а в конце ждите шоу "Dynasty" в родном городе! Это семейная вечеринка, пропитанная наследием металла! Незабываемым этот вечер сделает редкое выступление NAILBOMB! Возможно, в будущем я даже смогу привезти этот комплект и в другие части света!»







+0 -0



( 7 ) просмотров: 1072