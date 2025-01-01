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*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*MASTODON расстались с гитаристом 38
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Nailbomb

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Чего ждать от NAILBOMB?



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Max Cavalera в интервью на фестивале "Max Cavalera Dynasty Show" ответил на вопрос о том, чего ждать фанатам от NAILBOMB:

«Ну, у нас короткий тур по Европе. По-моему, 15 фестивалей. Это один из них. [Мы играем на многих известных европейских фестивалях.

Да, сет классный. Мне нравится альбом [NAILBOMB]. Считаю, что «Point Blank» был выдающимся — просто отвязная пластинка, полная тяжелых риффов и сумасшедших механизмов, индастриала... Я даже не знаю, как это назвать. Я просто люблю его.

Самое классное в NAILBOMB то, что мы всегда можем менять состав, делать его все время разным. Так что мы и правда собираемся время от времени так поступать. Так что я с нетерпением жду».

На вопрос о том, какая из песен группы у него самая любимая, он назвал "Vai Toma No Cú".




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