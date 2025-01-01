сегодня



Настало время NAILBOMB



Лидер NAILBOMB MAX CAVALERA в недавнем интервью объяснил, почему решил вернуть этот проект к жизни:



«NAILBOMB появились как бы из ниоткуда. Мы поняли, что исполнилось 30 лет с момента выхода «Point Blank», и он вышел в тот же год, что и альбом [SEPULTURA] «Chaos A.D.», поэтому мы решили отметить это событие, ведь та пластинка NAILBOMB для меня совершенно необыкновенная. Она многому меня научила. Она научила меня тому, как быть более свободным в студии, меньше бояться, экспериментировать с различными звуками и звуковыми идеями, не бояться технологий и индустриальных элементов, [и] действительно сочетать все это. Так что во многих отношениях я ношу эту пластинку NAILBOMB очень близко к сердцу. Это очень, очень крутая пластинка, которая к тому же неплохо сохранилась. Если вы включите эту пластинку сейчас, она будет звучать потрясающе и сегодня, как и тогда. А темы сейчас особенно актуальны — «World Of Shit», «Religious Cancer», «24 Hour Bullshit». Это настоящее время, чувак. Это то, что происходит в мире сейчас. Это безумие, что сейчас альбом более актуален, чем тогда, когда мы его записывали. Так что мы собираемся немного поработать, гастролируя по фестивалям в Европе с NAILBOMB».







+3 -0



просмотров: 214

