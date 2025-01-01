Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 74
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 52
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 30
*Концертное видео TARJA 25
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 23
*NEVERMORE ищут вокалиста 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 74
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 52
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
[= ||| все новости группы



*

Nailbomb

*
| - |

|||| сегодня

Настало время NAILBOMB



zoom
Лидер NAILBOMB MAX CAVALERA в недавнем интервью объяснил, почему решил вернуть этот проект к жизни:

«NAILBOMB появились как бы из ниоткуда. Мы поняли, что исполнилось 30 лет с момента выхода «Point Blank», и он вышел в тот же год, что и альбом [SEPULTURA] «Chaos A.D.», поэтому мы решили отметить это событие, ведь та пластинка NAILBOMB для меня совершенно необыкновенная. Она многому меня научила. Она научила меня тому, как быть более свободным в студии, меньше бояться, экспериментировать с различными звуками и звуковыми идеями, не бояться технологий и индустриальных элементов, [и] действительно сочетать все это. Так что во многих отношениях я ношу эту пластинку NAILBOMB очень близко к сердцу. Это очень, очень крутая пластинка, которая к тому же неплохо сохранилась. Если вы включите эту пластинку сейчас, она будет звучать потрясающе и сегодня, как и тогда. А темы сейчас особенно актуальны — «World Of Shit», «Religious Cancer», «24 Hour Bullshit». Это настоящее время, чувак. Это то, что происходит в мире сейчас. Это безумие, что сейчас альбом более актуален, чем тогда, когда мы его записывали. Так что мы собираемся немного поработать, гастролируя по фестивалям в Европе с NAILBOMB».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 214

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом