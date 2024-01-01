Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 42
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
*Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца» 10
*ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 42
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
[= ||| все новости группы



*

Nailbomb

*
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA: «Я очень люблю NAILBOMB»



zoom
MAX CAVALERA в недавнем интервью признался, что считает альбом NAILBOMB "Point Blank" одной из лучших пластинок в своей карьере:

«Я очень люблю эту пластинку. Думаю, "Point Blank" — одна из моих любимых пластинок всех времён. Это был просто взрывной процесс. Конечно, мы ни о чём не задумывались. Мы просто хотели сделать брутальную, злую пластинку, полную индустриальных звуков, семплеров и риффажа. И это безумие, что в следующем году NAILBOMB исполняется 30 лет, а мы собираемся выступить на нескольких фестивалях в Европе летом. Это здорово. Мне это нравится. Я считаю, что это одна из тех пластинок, которые было бы стыдно не исполнять вживую, потому что она настолько хороша. Я не чувствую необходимости перезаписывать альбом NAILBOMB, но я чувствую, что его нужно играть вживую. Люди должны услышать NAILBOMB».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом