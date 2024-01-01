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MAX CAVALERA: «Я очень люблю NAILBOMB»



MAX CAVALERA в недавнем интервью признался, что считает альбом NAILBOMB "Point Blank" одной из лучших пластинок в своей карьере:



«Я очень люблю эту пластинку. Думаю, "Point Blank" — одна из моих любимых пластинок всех времён. Это был просто взрывной процесс. Конечно, мы ни о чём не задумывались. Мы просто хотели сделать брутальную, злую пластинку, полную индустриальных звуков, семплеров и риффажа. И это безумие, что в следующем году NAILBOMB исполняется 30 лет, а мы собираемся выступить на нескольких фестивалях в Европе летом. Это здорово. Мне это нравится. Я считаю, что это одна из тех пластинок, которые было бы стыдно не исполнять вживую, потому что она настолько хороша. Я не чувствую необходимости перезаписывать альбом NAILBOMB, но я чувствую, что его нужно играть вживую. Люди должны услышать NAILBOMB».







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