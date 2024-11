сегодня



Видео с выступления NAILBOMB



Видео с выступления NAILBOMB, которое состоялось в рамках "Max Cavalera Dynasty Show" девятого ноября в Marquee Theatre, Tempe, Arizona, доступно для просмотра ниже:



01. Wasting Away

02. Vai Toma No Cú

03. 24 Hour Bullshit

04. Guerrillas

05. Blind And Lost

06. Sum Of Your Achievements

07. Cockroaches

08. World Of Shit

09. Religious Cancer

10. Sick Life











