Обложка и трек-лист нового альбома KONKHRA



KONKHRA опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Sad Plight Of Lucifer, выход которого намечен на 29 ноября на Hammerheart Records:



"Sad Plight Of Lucifer"

"Revolution"

"Seven Plagues"

"Nothing Can Save You"

"The Lesser Key Of Solomon"

"August 6 1945"

"Artificial Sun"

"Magick"

"Resurrection Machine"

"Gates Of Paradise"







