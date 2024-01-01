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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
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Konkhra

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Новое видео KONKHRA



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"Sad Plight Of Lucifer", новое видео группы KONKHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sad Plight Of Lucifer, выходящего 29 ноября на Hammerheart Records:

"Sad Plight Of Lucifer"
"Revolution"
"Seven Plagues"
"Nothing Can Save You"
"The Lesser Key Of Solomon"
"August 6 1945"
"Artificial Sun"
"Magick"
"Resurrection Machine"
"Gates Of Paradise




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