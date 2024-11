сегодня



Новое видео KONKHRA



"Sad Plight Of Lucifer", новое видео группы KONKHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sad Plight Of Lucifer, выходящего 29 ноября на Hammerheart Records:



"Sad Plight Of Lucifer"

"Revolution"

"Seven Plagues"

"Nothing Can Save You"

"The Lesser Key Of Solomon"

"August 6 1945"

"Artificial Sun"

"Magick"

"Resurrection Machine"

"Gates Of Paradise http://www.konkhra.com







