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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
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Konkhra

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Новый альбом KONKHRA доступен для прослушивания



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"Sad Plight Of Lucifer", новый альбом KONKHRA, доступен для прослушивания ниже.




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30 ноя 2024
T
Termofucker
У них есть суперхит Backstabber,дико втыкал когда-то,да и сейчас втыкает.Безумно нравится там тракторообразный бас.И кач.

просмотров: 58

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