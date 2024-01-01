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Новый альбом CREMATORY выйдет весной
41
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
22
Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»
22
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
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все новости группы
Konkhra
Дания
Death Metal
http://www.konkhra.com
Myspace:
http://www.myspace.com/konkhra
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Видео с текстом от KONKHRA
"Seven Plagues", новое видео группы KONKHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sad Plight Of Lucifer, выходящего 29 ноября на Hammerheart Records:
"Sad Plight Of Lucifer"
"Revolution"
"Seven Plagues"
"Nothing Can Save You"
"The Lesser Key Of Solomon"
"August 6 1945"
"Artificial Sun"
"Magick"
"Resurrection Machine"
"Gates Of Paradise"
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Сообщений нет