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*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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Konkhra

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Видео с текстом от KONKHRA



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"Seven Plagues", новое видео группы KONKHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sad Plight Of Lucifer, выходящего 29 ноября на Hammerheart Records:

"Sad Plight Of Lucifer"
"Revolution"
"Seven Plagues"
"Nothing Can Save You"
"The Lesser Key Of Solomon"
"August 6 1945"
"Artificial Sun"
"Magick"
"Resurrection Machine"
"Gates Of Paradise"




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