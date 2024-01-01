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Видео с текстом от KONKHRA



"Seven Plagues", новое видео группы KONKHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sad Plight Of Lucifer, выходящего 29 ноября на Hammerheart Records:



"Sad Plight Of Lucifer"

"Revolution"

"Seven Plagues"

"Nothing Can Save You"

"The Lesser Key Of Solomon"

"August 6 1945"

"Artificial Sun"

"Magick"

"Resurrection Machine"

"Gates Of Paradise"







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