17 сен 2024



REO SPEEDWAGON прекращают гастроли из-за разногласий



REO SPEEDWAGON опубликовали следующее сообщение:



«Нашим поклонникам: По замыслу Bruce должен был уже вернуться в тур. Если бы это зависело только от него, он бы вернулся в турне... но это зависит не только от него. По общему мнению, он недостаточно восстановился, чтобы выступать на том уровне, на который рассчитывают поклонники. Bruce с уважением отнесся к этому мнению и благодарен Matt'у за то, что он смог поддержать WAGON во время летнего тура. Bruce никогда не собирался уходить на пенсию или покидать коллектив, поклонников и команду, которую он любил на протяжении почти 50 лет. Со своей стороны, Kevin's [Cronin, вокалист REO SPEEDWAGON] тоже никогда не собирался покидать группу, и фанаты и команда значат для него очень много. Из-за этой сложности ситуации между Bruce и Kevin возникли непримиримые разногласия. Поэтому мы с чувством большой горечи объявляем, что REO SPEEDWAGON прекращают гастроли с 1 января 2025 года. Neal, Kevin, Bruce благодарят своих поклонников за все годы верной поддержки и за то, что подарили группе такие замечательные воспоминания, которые останутся с каждым из них навсегда».











+0 -0



просмотров: 230

