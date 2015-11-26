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REO SPEEDWAGON отменили концерты из-за COVID-19 в группе



REO SPEEDWAGON были вынуждены отменить концерты (7 и 9 августа) из-за положительных тестов на COVID-19 в "туровой семье" группы.



«К сожалению, несмотря на то, что во время гастролей мы придерживаемся протоколов CDC и местных рекомендаций по COVID-19, у членов гастрольной семьи REO все же недавно были взяты положительные анализы. К счастью, все были привиты, и все чувствуют себя хорошо, несмотря на положительные анализы. Однако, в целях безопасности нашей группы, членов команды, персонала концертного зала, наших семей и наших замечательных поклонников, мы, к сожалению, отменяем наше предстоящее шоу в Стерджисе, штат Северная Каролина. Как только все заболевшие будут соблюдать рекомендованный карантин и сдадут отрицательные анализы, мы снова вернемся в дорогу! Оставайтесь в безопасности и делайте прививки всем!»







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