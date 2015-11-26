Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 45
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 25
[= ||| все новости группы



*

REO Speedwagon

*
| - |

|||| сегодня

REO SPEEDWAGON отменили концерты из-за COVID-19 в группе



*
zoom
*
* *
REO SPEEDWAGON были вынуждены отменить концерты (7 и 9 августа) из-за положительных тестов на COVID-19 в "туровой семье" группы.

«К сожалению, несмотря на то, что во время гастролей мы придерживаемся протоколов CDC и местных рекомендаций по COVID-19, у членов гастрольной семьи REO все же недавно были взяты положительные анализы. К счастью, все были привиты, и все чувствуют себя хорошо, несмотря на положительные анализы. Однако, в целях безопасности нашей группы, членов команды, персонала концертного зала, наших семей и наших замечательных поклонников, мы, к сожалению, отменяем наше предстоящее шоу в Стерджисе, штат Северная Каролина. Как только все заболевшие будут соблюдать рекомендованный карантин и сдадут отрицательные анализы, мы снова вернемся в дорогу! Оставайтесь в безопасности и делайте прививки всем!»

REO SPEEDWAGON Cancels Shows Due To Positive COVID-19 Cases In



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 109

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом