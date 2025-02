сегодня



KEVIN CRONIN: «Я больше не могу выступать как REO SPEEDWAGON»



KEVIN CRONIN, вокалист и автор большинства главных хитов REO SPEEDWAGON, в интервью "Let There Be Talk" обсудил будущий тур "Brotherhood Of Rock" со STYX, в рамках которого целиком будут исполнены альбомы REO SPEEDWAGON "Hi Infidelity" и STYX "The Grand Illusion":



«Да, мы оба готовим целые альбомы. И REO, и STYX несколько раз выступали в театре Venetian в Вегасе. Мы трижды участвовали в шоу «Hi Infidelity» и подготовили совершенно новую презентацию для резиденции, как и STYX для своей резиденции «Grand Illusion». И вот этим летом мы просто подумали: «Знаете что? Эти шоу прошли так хорошо, и люди так хорошо на них отреагировали...» Потому что ты играешь весь альбом, а потом еще и исполняешь все хиты, которые люди хотят услышать. Это очень круто, и это уникальный проект, потому что мы никогда не делали подобного - ни одна из групп никогда не делала этого - нигде, кроме Вегаса. За последние полтора года мы трижды выступали как REO SPEEDWAGON, но в этом году эта же группа будет гастролировать как KEVIN CRONIN BAND, потому что я больше не могу выступать как REO SPEEDWAGON».



На вопрос о том, почему он больше не может гастролировать как REO SPEEDWAGON, Kevin сказал:



«Ну [смеется], это хороший вопрос. И это сложный вопрос. Боже, он сложный, потому что наш басист, Bruce Hall, мы с ним проработали вместе почти 50 лет. Я сыграл важную роль в привлечении его в группу. В любом моем проекте Bruce принимал участие. Но в последние несколько лет нам стало трудновато, как в музыкальном, так и в личном и физическом плане. У него долгое время были проблемы со спиной, и в конце концов она просто сдала. А у нас оставалась неделя до первого выступления в Лас-Вегасе. Так что ему пришлось вернуться домой и заняться своим здоровьем. Мы могли бы отменить и резиденцию, и последующие концерты, но я вложил столько души и сердца в это шоу. Люди планируют свои отпуска. Люди приезжают в Вегас из Европы и так далее. И я подумал: «Если я хочу сделать это, я должен попытаться сделать это без Bruce». Нам просто повезло, что Элтон Джон ушел на пенсию, и наш приятель Matt Bissonette, который проработал с Элтоном 12 лет, был свободен. Он пришел с нотами для каждой песни, и в течение двух дней они исчезли. За пару дней он освоил все басовые партии. Потом он сказал: «Научи меня гармонии, вокальным партиям». Я такой: «Хорошо». Я дал ему все партии вокальных гармоний. А он просто потрясающий басист, отличный вокалист, хороший человек, и химия между Dave [Amato, гитара] и Bryan [Hitt, барабаны], которые были со мной в REO SPEEDWAGON 35 с лишним лет, и Derek Hilland, который занял его место, когда Neal Doughty ушел на пенсию в конце 2022 года, мы впятером просто - что-то произошло, случилось что-то волшебное. В то время как Matt подменял Bruce, а Bruce... Врачи сказали ему, что он будет готов к 1 марта 2024 года. Но он не был готов, он не успел. И тогда все перенесли на 1 июня. А тем временем я уже думал, что не уверен, сможет ли он. Он перенес серьезную операцию на спине, и возникли другие проблемы, музыкальные проблемы. Он должен был приехать 1 марта — и не сделал этого. И я, типа, «я не знаю, что произойдет». В итоге я решил: давайте оставим в группе Matt'a, и когда к ней присоединится Bruce, это будет просто группа из шести человек. Я работал над сет-листом, в котором бы одновременно Bruce и Matt могли бы играть на бас-гитаре и акустической гитаре. Будет немного непривычно, но, по крайней мере, у нас будет страховка, а у Bruce'a — уверенность в том, что если по какой-то причине... Ведь шоу — это одно, а садиться и выходить из автобуса, собирать вещи, выходить из гостиничных номеров, когда у тебя серьезная операция на спине в 70 лет, — это сложно. Так что Matt был мне нужен как страховка. И тут из ниоткуда я узнал через адвоката, что Bruce решил не участвовать в туре 2024 года, пока ему платят в полном объеме, как если бы он был в туре. Так что у нас не было особого выбора. Мы так и сделали, и он согласился. И мы отправились в турне 2024 года с Matt Bissonette на басу, с группой из пяти человек. Это был самый успешный тур за последние 35 лет. Группа была просто в огне, публика сходила с ума, и все это превратилось в сплошное веселье.



Моя особенность — я вокалист. Я не выдвигал свою кандидатуру, но я стал лидером этого коллектива. Я тот, кто собирает все вместе. И я просто почувствовал, как эта группа возносит меня так, как я не чувствовал уже очень давно. И это было действительно здорово. Я чувствовал, что помогаю им, и от меня исходила сплошная позитивная энергетика».



Далее Cronin заявил, что «Bruce не был уволен. У меня нет права его увольнять. И это забавно, потому что в сети циркулировала неточная информация о том, что я каким-то образом ушел из REO SPEEDWAGON, чтобы заняться сольной карьерой. И это полная чушь. А потом появилась другая версия, что я каким-то образом помешал ему гастролировать с нами в 2024 году, хотя на самом деле я пытался найти способ, чтобы он как раз смог это сделать. А он — как я понял, он решил отсидеться в стороне. И я не знаю точно, почему. Я не могу сказать вам, потому что он никогда не звонил и не говорил со мной об этом. Но он выдвинул несколько требований. Он сказал, что будет готов вернуться в 2025 году. Но он выдвинул такие требования, которых было несколько, но два в особенности.



Я старался не распространяться об этом, потому что мне кажется, что фанатам это не нужно и не важно знать. Если вы играли в группах, то знаете — дерьмо случается, и это как братские отношения. Многие отношения — это любовь-ненависть, и какое-то время все идет наперекосяк, а потом все налаживается. Но была пара требований, на одно из которых мне было бы безответственно соглашаться, а на другое — невозможно. Так что мы просто зашли в тупик. И так уж устроена наша группа, что я, Neal и Bruce являемся тремя основными участниками. Несмотря на то, что Dave и Bryan с нами уже 35 лет, их не было с нами во время записи альбомов. Так что между нами троими сложились особые отношения. К тому же была создана своего рода пенсионная ситуация, так что если кто-то по каким-то причинам покинет группу, о нем позаботятся до тех пор, пока коллектив будет продолжать гастролировать. В общем, это была хорошая сделка, но вот только по мнению Bruce'a, если его нет в группе, то группа не может выступать как REO SPEEDWAGON. А я считаю, что если в группе есть два человека, которые больше не могут работать вместе, и один из них способен поддерживать группу, сохранять наследие и играть песни для фанатов, которых мы взращивали на протяжении 50 лет, а другой не может этого делать, то он должен сказать: «Ладно, возможно, мое время вышло. Продолжайте». Именно так и поступил [барабанщик CHEAP TRICK] Bun E. Carlos. Когда Bun E. и Robin [Zander, вокалист CHEAP TRICK] больше не могли работать вместе, и один или другой из них собирался покинуть группу, Bun E. изящно ушел. Да, потому что если уйдет сам Robin, что они будут делать? Robin — это лицо и голос группы. И по какой-то причине Bruce слушал людей, которые давали ему советы, я думаю, типа: «Если ты не в группе, то сожги все дотла».



В любом случае, я не собираюсь останавливаться. Никто не остановит меня от исполнения этих песен, от исполнения музыки и от того, чтобы дать фанатам то, что они хотят. И если вы хотите ощутить атмосферу REO SPEEDWAGON, вы получите ее только в одном случае, и это KEVIN CRONIN BAND. Это одна и та же группа. Я не выхожу на сцену и не пою песни с сольного альбома. Я пою песни, которые я написал для REO SPEEDWAGON, и песни, над которыми мы с Gary [Richrath] работали вместе с REO SPEEDWAGON».







