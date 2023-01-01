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Основатель REO SPEEDWAGON завязывает с концертами



Основатель REO SPEEDWAGON Neal Doughty принял решение больше не ездить с концертными турами:



«Я хочу, чтобы все знали, что все эти путешествия окончательно доконали меня. Мне всегда нравилось играть на концертах и встречаться с верными поклонниками, которые позволяли мне делать это так долго».



«Neal всегда будет членом братства REO», — комментирует басист Bruce Hall, — «и мы все желаем ему всего хорошего, поскольку он вступает в новую фазу своей жизни».



Коллектив уже подтвердил концертный тур из более чем 50-концертов на 2023 год. Doughty может появиться на некоторых из них.





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