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KEVIN CRONIN опечален, что не выступит с REO SPEEDWAGON



KEVIN CRONIN прокомментировал свое исключение из "ретроспективного" концерта REO SPEEDWAGON в Champaign, Illinois, который намечен на 14 июня:



«Организаторы мероприятия в Champaign могли бы выбрать дату, когда все бывшие участники REO могли бы принять участие", - написал Кевин. "Вместо этого они выбрали 14 июня 2025 года - дату, когда, как стало известно общественности, я должен был выступить со STYX и KEVIN CRONIN BAND в Бенде, штат Орегон.



В итоге, меня попросили принять участие в мероприятии в день, когда я не смогу присутствовать лично. А затем меня ложно обвиняют в том, что я отклонил приглашение. Я глубоко обеспокоен и уязвлен всем этим.



После всего, что я сделал, чтобы помочь сформировать наследие REO SPEEDWAGON, я считаю, что заслужил и заслуживаю быть включенным в любое мероприятие, посвященное этому наследию. Вместо этого меня сознательно исключили.



P.S. 35-летние ветераны REO Dave Amato и Bryan Hitt не удостоились даже приглашения на мероприятие в Champaign».



Основатель REO SPEEDWAGON Neal Doughty, басист Bruce Hall, оригинальный барабанщик Alan Gratzer, гитарист Steve Scorfina, ритм-гитарист Mike Murphy и оригинальный вокалист группы Terry Luttrell отметят наследие группы концертом в их родном городе, Champaign, Illinois, передав все доходы на благотворительность.







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