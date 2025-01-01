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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
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REO Speedwagon

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26 май 2011 : 		 Переиздание REO SPEEDWAGON выйдет в июне
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KEVIN CRONIN опечален, что не выступит с REO SPEEDWAGON



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KEVIN CRONIN прокомментировал свое исключение из "ретроспективного" концерта REO SPEEDWAGON в Champaign, Illinois, который намечен на 14 июня:

«Организаторы мероприятия в Champaign могли бы выбрать дату, когда все бывшие участники REO могли бы принять участие", - написал Кевин. "Вместо этого они выбрали 14 июня 2025 года - дату, когда, как стало известно общественности, я должен был выступить со STYX и KEVIN CRONIN BAND в Бенде, штат Орегон.

В итоге, меня попросили принять участие в мероприятии в день, когда я не смогу присутствовать лично. А затем меня ложно обвиняют в том, что я отклонил приглашение. Я глубоко обеспокоен и уязвлен всем этим.

После всего, что я сделал, чтобы помочь сформировать наследие REO SPEEDWAGON, я считаю, что заслужил и заслуживаю быть включенным в любое мероприятие, посвященное этому наследию. Вместо этого меня сознательно исключили.

P.S. 35-летние ветераны REO Dave Amato и Bryan Hitt не удостоились даже приглашения на мероприятие в Champaign».

Основатель REO SPEEDWAGON Neal Doughty, басист Bruce Hall, оригинальный барабанщик Alan Gratzer, гитарист Steve Scorfina, ритм-гитарист Mike Murphy и оригинальный вокалист группы Terry Luttrell отметят наследие группы концертом в их родном городе, Champaign, Illinois, передав все доходы на благотворительность.




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