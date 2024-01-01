Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 11
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Видео полного выступления LINKIN PARK 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Storace

*
Страна
SwitzerlandШвейцария
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео STORACE



zoom
"Rock This City",новое видео группы STORACE, в состав которой входит вокалист KROKUS Marc Storace, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 25

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом