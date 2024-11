сегодня



'Screaming Demon", новое видео группы STORACE, в состав которой входит вокалист KROKUS Marc Storace, доступно для просмотра ниже:



01. Screaming Demon

02. The New Unity

03. Rock This City

04. Adrenaline

05. Love Thing Stealer

06. Let's Get Nuts

07. Thrill And A Kiss

08. We All Need The Money

09. Hell Yeah

10. Millionaire Blues

11. Sirens

12. Only Love Can Hurt Like This







